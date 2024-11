Kylian Mbappé non-convoqué avec les Bleus: "C'est mieux comme ça", explique Didier Deschamps

"Les problèmes extra-sportifs n'entrent pas en ligne de compte" dans la décision de Deschamps "à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister", a précisé le sélectionneur.

"Je ne veux pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Je ne peux pas vous en dire plus", a seulement expliqué le sélectionneur en conférence de presse au siège de la Fédération française de football (FFF) à Paris, ajoutant: "J'assume cette décision-là".

"C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je comprends que ça ne vous suffise pas", a-t-il ajouté à l'adresse des médias, précisant que la mise à l'écart de Mbappé ne concernait que le rassemblement de novembre. Mbappé avait déjà manqué celui d'octobre, ménagé pour une blessure à la cuisse gauche, mais il avait quand même joué avec le Real Madrid, déclenchant aussitôt une polémique.

Elle avait pris une tout autre tournure avec les révélations de la presse suédoise sur l'ouverture d'une enquête pour viol qui viserait, selon les quotidiens Aftonbladet et Expressen, l'attaquant après une virée à Stockholm pendant Israël-France (1-4). La police et la justice suédoises n'ont toujours pas indiqué si Mbappé faisait bel et bien l'objet d'une plainte pour viol.

"DD" a également ajouté que le joueur avait "voulu venir" disputer ces deux matchs de Ligue des nations contre Israël, le 14 novembre au Stade de France, et contre l'Italie le 17 à Milan. "J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision, parce que je pense que c'est mieux comme ça", a conclu Deschamps.