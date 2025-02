La vie est belle pour Vincent Kompany: le Belge réalise une impressionnante série de victoires avec le Bayern Munich

Le Bayern Munich s'est imposé 3-0 face au Werder Brême vendredi en ouverture de la 21e journée du championnat allemand de football. Cette victoire permet aux Bavarois de conforter leur place de leader, avec 54 unités, 9 de plus que Leverkusen (45, avec un match de moins). Le Werder Brême est provisoirement 8e, avec 30 unités.

C'est en deuxième période que s'est dessinée la victoire des Bavarois avec des buts de Harry Kane, sur pénalty (56e, 1-0 et 90+7, 3-0), et de Leroy Sane (82, 2-0). L'attaquant anglais a inscrit ses 20e et 21e buts de la saison et trône toujours en tête du classement des buteurs, 7 réalisations devant son plus proche poursuivant Patrick Schick (14 buts avec Leverkusen).