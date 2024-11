"L'arbitre n'était qu'un petit garçon": José Mourinho prend un match de suspension après des critiques explosives

La commission disciplinaire de la fédération turque de football a annoncé la sanction samedi. Les Stambouliotes menaient 0-1 à la mi-temps, mais l'équipe locale a ensuite bénéficié de deux penaltys grâce à l'intervention de l'arbitre vidéo (VAR) et menaient 1-2 à la 67e. Fenerbahce s'est finalement imposé sur le fil avec des buts d'Edin Dzeko (75e) et de l'ancien du Club Bruges Sofyan Amrabat (90e+12), mais Mourinho n'a pas digéré les décisions arbitrales.

"Qui a été l'homme du match? Atilla Karaoglan, l'arbitre vidéo" a réagi l'entraîneur portugais après la rencontre. "On ne le voyait pas, mais c'était lui l'arbitre. L'arbitre du match (Oguzhan Cakir) n'était qu'un petit garçon sur le terrain". Le Portugais a également vivement critiqué l'ensemble du football turc. "On m'avait prévenu avant de venir, mais je n'y ai pas cru. C'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. C'est difficile parce qu'on joue contre de bonnes équipes comme Trabzonspor, mais aussi contre le système, et c'est le plus difficile".