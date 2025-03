Le fils de Gianluigi Buffon va défendre les couleurs de... la Réublique Tchèque: "Mon père était heureux"

Louis Buffon, fils aîné de l'ancien gardien de but légendaire de la Juventus Turin et de l'Italie Gianluigi Buffon, a déclaré mercredi qu'il voyait plutôt son avenir avec l'équipe nationale de République tchèque, pays de sa mère, la mannequin Alena Seredova.

"J'en ai parlé avec ma famille et nous avons décidé que jouer pour la République tchèque serait la meilleure option pour ma carrière et mon développement en tant que footballeur", a-t-il déclaré dans une interview réalisée pour la Fédération tchèque de football (FACR).

"Ma mère était naturellement très heureuse, mais mon père l'était aussi, car c'était ma première convocation en sélection nationale", a-t-il ajouté.

"Il m'a également conseillé de jouer pour la République tchèque, car c'est la meilleure manière pour moi d'évoluer en tant que joueur", a poursuivi le jeune attaquant, qui passe désormais "dix minutes par jour sur Duolingo" pour améliorer son tchèque encore balbutiant.

Gianluigi Buffon, vainqueur de dix titres de Serie A avec la Juventus et champion du monde avec l'Italie en 2006, avait épousé le mannequin, animatrice télé et actrice Alena Seredova à Prague en 2011. Le couple, qui a eu deux fils, a divorcé trois ans plus tard.