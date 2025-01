"L'entrainement commence à 10h30 et toi, tu es là à 7h30": un ancien attaquant du Real fait l'éloge de Cristiano Ronaldo

Bien qu’il n’ait joué que six mois au Real Madrid, Emmanuel Adebayor n'a rien oublié de son passage dans la capitale espagnole.Durant son court séjour à Madrid, l’ancien attaquant a été particulièrement impressionné par Cristiano Ronaldo, comme beaucoup d'autres joueurs avant lui, qui ne manquent jamais de faire l'éloge du Portugais.

La rencontre avec une légende

Dans un entretien accordé à Relevo, Emmanuel Adebayor a évoqué sa première conversation avec l’actuel attaquant d’Al-Nassr, alors qu’il n’avait qu’un seul Ballon d’Or. Il raconte : "L’entraînement commençait à 10h30 et toi, tu arrives à 7h30. Pour faire quoi ? Trois ou quatre heures avant. Je me suis dit de le laisser dans son monde, pour qu’il profite du football et de sa carrière".