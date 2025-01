L'entraineur de Manchester United se paie Marcus Rashford: "Je ferais jouer l'entraineur des gardiens avant un joueur qui ne donne pas le maximum"

"C'est toujours la même chose", a ajouté le Portugais. "La raison, c'est ce qui se passe à l'entraînement. Chaque détail compte. Et si les choses ne changent pas, je ne changerai pas. Si tu fais le maximum, tu seras intégré dans ma rotation".

Reste maintenant à savoir où atterrira Rashford, qui suscite l'intérêt de plusieurs clubs dont Dortmund, Monaco, West Ham ou Barcelone, dont les finances ne sont pas au beau fixe.

"I will put [Jorge] Vital before I put a player that doesn't give the maximum everyday."



The full quote as Rúben Amorim suggests he would rather put his 63-year-old goalkeeping coach on the bench than Marcus Rashford...#MUFC pic.twitter.com/uewVPSRyde