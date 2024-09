Ligue 1: joker à Lyon, Veretout retrouve déjà l'OM

A 31 ans, Veretout débarque à l'OL pour un nouveau défi. Formé à Nantes où il a fait ses débuts, il a poursuivi sa carrière à Aston Villa (1re div. anglaise, 2015-2016). Prêté la saison suivante à Saint-Etienne, il est ensuite allé en Italie, à la Fiorentina tout d'abord (2017-2019), puis à l'AS Rome (2019-2022), avant d'arriver àl'OM où il a disputé 94 matches et marqué dix buts entre août 2022 et juin 2024.

- Prêt à débuter -

Sera-t-il aligné dès le coup d'envoi contre Marseille?

"Il est complètement Lyonnais, c'est très bien pour nous et il est aujourd'hui apte à jouer plus qu'il ne l'était à l'occasion de la dernière journée", assure l'entraîneur Pierre Sage.

"Je travaille bien, c'était mon premier match. Au fur et à mesure, je me sentais de mieux en mieux sur le terrain. Il y aura du roulement, mais ce sera à moi de profiter de toutes les minutes que le coach me laissera", reprend Veretout.

"Quand je suis entré, c'était un moment plus compliqué pour nous. Il y avait des espaces à exploiter. Il nous a manqué un petit quelque chose, il faudra être plus adroit, plus juste et plus précis lors des prochains matches", poursuit-il.