Ligue 2: Auxerre virtuellement en L1, Saint-Etienne freiné

Auxerre est virtuellement en Ligue 1 après sa victoire samedi face au Paris FC (2-0) lors de la 36e journée de Ligue 2, alors que Saint-Etienne, tenu en échec à Guingamp (2-2), est freiné dans sa quête d'un retour dans l'élite.

A deux journées de la fin, l'AJA a six points d'avance sur son dauphin stéphanois et sur Angers (3e). Mais les Bourguignons ont une différence de buts très largement favorable (+20) par rapport aux Angevins. De quoi laisser l'ASSE et le SCO batailler pour le deuxième ticket synonyme de montée directe en L1.