Ligue des Nations: l'Angleterre prend la tête de son groupe après sa victoire en Grèce

Grâce à sa victoire 0-3 sur la Grèce au stade olympique d'Athènes jeudi soir, l'Angleterre compte désormais le même total de points (12) que les Hellènes dans le groupe B2 de la Ligue des Nations. Des buts d'Olllie Watkins (7e), Curtis Jones (83e) et un contre son camp d'Odysseas Vlachodimos (78e) ont permis aux Three Lions de s'imposer lors de la cinquième journée.

L'Irlande, qui a dominé la Finlande 1-0 dans le même temps à Dublin, est 3e avec 6 points. La Finlande n'a pas encore marqué le moindre point.

Dans le groupe B3, la Norvège et l'Autriche comptent toutes deux dix points en tête du groupe. Les Scandinaves se sont imposés 1-3 en Slovénie avec un doublé de l'ancien du Club Bruges Antonio Nusa (4e, 59e), et des buts d'Erling Haaland (45e) et Jens Hauge (83e).

Plus tôt dans la journée, l'Autriche a dominé 0-2 le Kazakhstan à Almaty avec des buts de Christoph Baumgartner (15e) et Michael Gregoritsch (25e).