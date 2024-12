"On parle beaucoup trop de lui par rapport à son vrai talent": les vives critiques de Carragher envers Marcus Rashford

De quoi renforcer l'hypothèse d'un départ dès le mercato hivernal. Si le nouvel entraineur des Red Devils a préféré se jouer de la situation en déclarant que le joueur "avait raison" et que Manchester United avait "un nouveau défi, le plus grand du monde, puisque le club dans une situation difficile", la sortie médiatique de l'Anglais n'est pas passée chez tout le monde.

Légende de Liverpool et consultant pour Sky Sports, Jamie Carragher n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire ce qu'il pensait de tout cela. "On parle beaucoup trop de lui par rapport à son vrai talent. Wayne Rooney était le genre de joueurs dont on pouvait parler, David Beckham ou Cristiano Ronaldo aussi. Mais pas Rashford".

"Je ne suis vraiment pas pour quand un joueur critique son club", a-t-il poursuivi, "dire qu'il est prêt à partir, ça met Manchester United dans une position très difficile, en termes de négociation. S'il veut rester un joueur de Manchester United et avoir une grande carrière, il ne peut pas faire une sortie médiatique pareille. On se tait, on se bat, et on espère un jour avoir notre chance".

De quoi mettre un petit peu plus la pression sur un Marcus Rashford, déjà régulièrement au coeur des débats outre-Manche.