Procès Paul Pogba: le "cerveau" du braquage et de la séquestration du joueur clame son innocence, "je suis aussi victime"

Agé de 39 ans, Roushdane K. est le plus âgé des six prévenus jugés pour leur implication dans cette affaire mêlant chantage, pressions et séquestration sous la menace d'armes à feu dans le but de soutirer 13 millions d'euros au footballeur Paul Pogba.

Roushdane K. est celui qui est le moins proche du joueur et qui le connaît uniquement par l'intermédiaire de son petit frère Machikour K., un de ses co-prévenus. Il est aussi le seul qui comparaît détenu. Depuis le box, il répète à l'envi qu'il ne veut pas parler, n'a rien à dire, ne se souvient plus.

Quand la présidente du tribunal l'interroge sur la nuit du braquage, du 19 au 20 mars 2022, il raconte avoir croisé "par hasard" Paul Pogba qui venait de dîner avec la famille d'amis proches, Adama C. et Boubacar C., eux aussi prévenus. "J'ai pris Paul à part et je lui ai dit que j'avais des connaissances à lui présenter qui voulaient lui parler d'un projet."

Roushdane K. raconte alors qu'ils sont partis en voiture avec le footballeur en direction d'un appartement à Montévrain (Seine-et-Marne). "Sur le trajet, j'ai donné l'adresse à mes connaissances, je leur ai dit que j'étais avec Paul et de venir pour qu'on parle".

Une fois sur place, Paul Pogba, Roushdane K., Machikour K., Adama C, Boubacar C. et Mamadou M. commencent à discuter, portables éteints à la demande de Roushdane K.. Celui-ci finit par demander à son frère, à Boubacar C. et à Mamadou M. de les laisser seuls pour discuter.