"Quelle chance": Antoine Griezmann profite de la trêve internationale pour s'entraîner avec sa petite fille

Antoine Griezmann sait comment profiter de son temps libre. Le joueur français a pris sa retraite internationale et profite de ce moment loin des terrains pour s'amuser, en compagnie de l'une de ses filles.

Antoine Griezmann et son épouse, Erika Choperena, ont droit à quelques jours de repos. Le duo ne doit plus composer avec les trêves internationales, puisque le Français a décidé de prendre sa retraite en sélection après l'Euro 2024. Le joueur de l'Atlético est donc en vacances pour quelques jours, mais il continue à s'entretenir.

Pour le faire, il peut compter sur un soutien de poids: celui de l'une de ses filles. Pour rappel, le couple a trois enfants, Mia, Amaro et Alba, qui ont la particularité de tous être nés le 8 avril. Sur Instagram, Erika a partagé un bon moment vécu par son mari et sa fille. Ensemble, ils ont arpenté le terrain de football familial, combinant entre les plots avant que la jeune fille ne marque un joli but.

Des moments uniques, entre un papa et sa fille.