"Sale singe", "Espèce d'animal": le Diable Rouge Loïs Openda victime d'odieuses insultes racistes

"Les insultes et les injures racistes à l'encontre de Loïs Openda nous dégoûtent, nous mettent en colère et attristent", a déclaré le club de Bundesliga dans un communiqué. "Nous condamnons le racisme et les comportements inhumains avec la plus grande fermeté. Loïs a le soutien total du club et nous luttons ensemble contre toutes les formes de discrimination. Le RB Leipzig défend la diversité et l'ouverture, la dignité humaine et la tolérance, ainsi que les valeurs fondamentales de la société."

Openda, qui a déjà marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives en 30 matchs cette saison, a rendu publics certains des messages racistes à son égard mardi via Instagram. On y découvre des insultes odieuses, comme "sale singe" ou des commentaires sur sa couleur de peau, mais aussi sur sa famille proche. "Personne ne peut me faire renoncer à mes rêves ou mes objectifs dans la vie", a écrit l'attaquant de 24 ans. "Surtout pas ces racistes qui se cachent derrière un écran. Je suis fier d'être noir."