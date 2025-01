Un contrôle magique avant de conclure: Mahrez inscrit un joli but en Arabie saoudite

Riyad Mahrez a inscrit un joli but après un magnifique contrôle ce dimanche en Arabie saoudite.

Riyad Mahrez n'est décidément pas un joueur comme les autres. L'Algérien a inscrit un magnifique but ce dimanche en Arabie saoudite avec Al-Ahli. Alors que son équipe avait déjà acquis sa victoire après les buts de Toney (doublé), Al-Johani et Firmino, Mahrez a décidé d'y aller de son petit but.

Sur un (très) long dégagement d'Édouard Mendy, l'ancien Cityzen a réalisé un contrôle de balle magique, d'une facilité déconcertante pour un geste technique bien plus compliqué qu'il n'y parait. La première touche étant parfaite, Mahrez n'a ensuite eu qu'à tromper le gardien adverse qui ne pouvait rien faire face à l'envoi de l'attaquant.