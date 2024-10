Un fan poignardé, 9 policiers blessés: les adieux de Lukas Podolski tournent au chaos en Allemagne

Une heure plus tard, une autre altercation a eu lieu devant la cathédrale de Cologne, dans laquelle environ huit supporters de football polonais et six autres personnes étaient initialement impliqués, selon les rapports de police. Lorsque la police anti-émeute est intervenue, l'altercation a dégénéré et un groupe de plusieurs centaines de supporters a jeté des pierres et des bouteilles sur des policiers et des touristes. Neuf policiers ont été blessés, dont deux grièvement.

En utilisant des matraques et du gaz lacrymogène, la police a réussi à mettre fin aux attaques. Les enquêteurs analysent actuellement de nombreuses vidéos afin d'identifier les suspects, qui ont profité des attaques pour disparaître dans la foule.