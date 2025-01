Un assist d'abord, un but ensuite: Romelu Lukaku s'est régalé contre la Fiorentina

Au coude à coude avec l'Atalanta en tête du championnat, Naples a écrasé la Fiorentina (0-3) lors de la 19e journée de Serie A samedi soir à Florence. Aligné à la pointe de l'attaque, Romelu Lukaku s'est illustré avec un but et une passe décisive.

Lukaku a d'abord montré sa qualité de pivot pour transmettre le ballon à David Neres avant un numéro en solitaire de l'attaquant brésilien, conclu d'une frappe puissante du droit (29e).

L'attaquant des Diables Rouges a inscrit le deuxième but napolitain sur pénalty (54e) et Scott McTominay a enfoncé le clou (68e). Lukaku a disputé 73 minutes. Les joueurs d'Antonio Conte comptent désormais 44 points, trois de plus que l'Atalanta, avec un match de plus.