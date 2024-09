Un supporter condamné à un an de prison après des insultes racistes contre Vinicius

La justice espagnole passe à l'action contre les supporters accusés de racisme. Un supporter du club de Majorque vient en effet d'être lourdement condamné pour avoir lancé des insultes racistes lors de deux matchs de football. Le premier incident remonté au 5 février 2023. Il s'était alors adressé à Vinicius avant de récidiver, 2 semaines plus tard, cette fois contre Samuel Chukwueze. Une plainte a été déposée par le Real Madrid, qui annonce avoir eu gain de cause ce jeudi.

Le supporter en question a été reconnu coupable et devra purger une peine d'un an de prison avec sursis. "Il a commis deux délits contre l’intégrité morale, aggravés par le fait d’avoir agi avec des motivations racistes", annonce le club espagnol dans son communiqué. L'auteur ne pourra plus non plus entrer dans un stade espagnol pendant trois ans. La prison ferme a finalement été transformée. "La suspension de la peine de prison a été subordonnée à l’accusé, qui a présenté ses excuses et exprimé ses regrets dans une lettre adressée à Vinicius Junior, participant à un programme d’égalité de traitement et de non-discrimination", détaille le Real Madrid.