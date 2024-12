"Une aventure incroyable": cet ancien international portugais met un terme à sa carrière à 38 ans

"Le temps est venu de dire au revoir, j'ai décidé d'arrêter ma carrière", a déclaré Nani dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "Cela a été une aventure incroyable et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu pendant tous les hauts et les bas d'une carrière qui a duré plus de 20 ans. Il est temps de tourner la page et de se concentrer sur de nouveaux objectifs et rêves."

Nani a fait ses débuts professionnels en 2005 avec le Sporting Portugal avant de rejoindre Manchester United en 2007. En sept saisons avec les Red Devils, il inscrit quatre titres de champion d'Angleterre, deux Coupes de la Ligue anglaise, quatre Supercoupes d'Angleterre, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs à son palmarès.