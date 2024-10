Une fusée dans la lucarne: le but génial de Dodi Lukebakio avec Séville

En Espagne, Dodi Lukebakio, Albert Sambi Lokonga et Stanis Idumbo étaient tous les trois titulaires lors de la visite du FC Séville à l'Espanyol Barcelone.

Les deux premiers cités se sont rapidement montrés décisifs. Sambi Lokonga a glissé le ballon à Lukebakio qui a ouvert le score d'une frappe puissante des 20 mètres (20e, 0-1). Le Diable Rouge s'est ensuite offert un doublé en fin de première période grâce à une frappe enroulée depuis le côté droit dans le petit filet opposé (45e, 0-2).

Deux buts suffisants pour Séville où Idumbo a été remplacé après 63 minutes et Lukebakio et Sambi Lokonga ont joué l'entièreté de la partie. Au classement, les Sévillans se hissent à la 9e place avec 15 points, cinq de plus que l'Espanyol, 15e.