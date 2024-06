Gareth Southgate estime que les problèmes de l'Angleterre en poules n'ont pas d'importance

"Chaque match se déroule en fonction des circonstances et peut parfois prendre une tournure inattendue. C'est ce qui est passionnant et c'est la partie que personne ne peut prédire. Nous devons trouver notre meilleur niveau, et je pense que nous pouvons le faire. La Slovaquie est une équipe très bien entraînée et elle a une identité de jeu claire."

Southgate sait que des améliorations sont nécessaires contre la Slovaquie, mais il affirme que "l'équipe a très bien réagi" après une phase de groupe décevante. "Ce n'était pas plus serré que nous le pensions. Nous savions que les quatre équipes pouvaient prendre des points l'une contre l'autre", a-t-il déclaré. "Cela montre bien le niveau du football européen. Nous n'avons pas encore atteint notre meilleur niveau, mais nous avons fini en tête du groupe et nous devons maintenant nous améliorer plus rapidement que les autres équipes."