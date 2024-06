Giorgi Mamardashvili nommé "Homme du match" après Géorgie-République tchèque

Giorgi Mamardashvili a été élu "Homme du match" à l'issue du partage entre la Géorgie et la République tchèque (1-1) samedi après-midi à Hambourg. Un résultat qui donne un petit point aux deux équipes mais qui les maintient en vie avant la troisième et dernière journée du groupe F dans lequel se trouvent le Portugal et la Turquie, tous les deux avec trois points.