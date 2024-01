Groupe C: les EAU, la Palestine passent en 1/8e comme la Syrie , la Chine éliminée

L'équipe des Émirats arabes unis s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des Nations de football. Elle s'est pourtant inclinée 2-1 face à l'Iran dans son 3e et dernier match du groupe C, mardi. Les Iraniens, qualifiés après deux matches, terminent premiers avec le maximum de 9 points. Les EAU arrachent la 2e place avec 4 points soit autant que la Palestine qui se qualifie également étant assurée de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes.

Les Emirats, qui ont partagé face à la Palestine lors de la 2e journée, prennent la 2e place grâce à une différence de buts de +1 contre 0 aux Palestiniens, malgré la victoire de ces derniers 3-0 aux dépens de Hong Kong. Le joueur du Sporting de Charleroi Oday Dabbagh a ouvert (12e) et conclu (60e) le score. Hong Kong qui a perdu ses quatre matchs est éliminé.

Conséquence de ces résultats du groupe C, la Syrie, qui a terminé en début d'après-midi 3e du groupe B est aussi assurée de figurer parmi les quatre meilleurs 3e classés sur l'ensemble des six groupes et donc obtient sa qualification pour les huitièmes de finale. En revanche, la Chine (3e du groupe A avec 2 points) est éliminée.