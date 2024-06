Hasek: "Si j'avais un truc pour bloquer Ronaldo, je le vendrais cher"

"Les Portugais sont des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs du monde", a indiqué Ivan Hasek, le coach tchèque, en conférence de presse lundi. "Ce sont des stars et ils sont favoris, mais nous voulons gagner. Nous devons être actifs, entrer dans le jeu et ne pas nous contenter de ramper et de défendre".

Pour tenir tête à CR7, Hasek comptera une nouvelle fois sur son capitaine Tomas Soucek. Le milieu de terrain, 29 ans, est tombé malade à son arrivée en Allemagne, mais il se sent suffisamment bien pour jouer. "Je dois remercier tout le monde. Je me suis entraîné ce lundi, je me sens bien et j'espère qu'il en sera de même demain", a souligné le joueur de West Ham, conscient du danger que représente Ronaldo. "Nous connaissons tous ses qualités. S'il a de l'espace, il marque. Il ne faut donc pas lui laisser d'espace et mettre une double couverture sur lui."