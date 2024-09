Hubert a "reçu des informations via des ex-coéquipiers" à propos de Ferencvaros

L'entraineur d'Anderlecht David Hubert se méfie de Ferencvaros, le premier adversaire des Mauves et blanc mercredi dans la nouvelle phase de Ligue de l'Europa League. Hubert a recueilli des informations auprès d'anciens coéquipiers ces derniers jours. "C'est une équipe forte et un beau défi", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de mardi.

Hubert a contacté d'anciens coéquipiers de Genk, les Hongrois Daniel Töszer, Balasz Toth et Laszlo Köteles, et le Français Xavier Mercier, qu'il avait côtoyé à Louvain, qui a porté les couleurs de Ferencvaros en 2022-2023. Parmi les trois Honrgois, seul Töszer a joué à Ferencvaros, mais tous trois suivent de près le football hongrois.

"Cela m'a donné un peu plus d'informations", a-t-il déclaré. "Et bien sûr, nous avons aussi vu quelques matches avec le staff. Ferencvaros est une équipe solide, un bon mélange d'expérience et de jeunes. L'équipe a beaucoup de vitesse sur les côtés, un bon gardien (Denes Dibusz, ndlr) et un attaquant avec de l'expérience internationale (Aleksandar Pesic, ndlr). On rencontre ce genre d'équipe en Europe. Ce sera un beau défi. Je m'attends à ce que tout le monde soit très motivé pour obtenir un bon résultat."