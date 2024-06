Interdiction de stade pour un supporter d'Arsenal après un coup de tête à Roy Keane

Un homme de 43 ans a été reconnu coupable d'avoir agressé l'ancien footballeur et actuel analyste Roy Keane (ex-Manchester United) par un tribunal londonien ce jeudi. Le 3 septembre dernier, l'Irlandais de 52 ans a été frappé à la tête par ce supporter d'Arsenal.

L'incident s'est produit juste après un match de Premier League d'Arsenal contre Manchester United à l'Emirates Stadium, que l'équipe locale a remporté 3-1. Keane et son collègue analyste Micah Richards (ex-Manchester City) se rendaient au studio de Sky Sports après le match lorsque Keane a reçu un coup de tête. "Je marchais et avant même de m'en rendre compte, j'ai été frappé. J'ai senti le contact et je suis tombé en arrière, je ne l'ai vraiment pas vu venir", a déclaré Keane lors du procès.

Selon les avocats de l'accusé, qui était assis près du studio de Sky Sports pendant le match, Keane avait d'abord donné un coup de coude et s'était énervé tout au long du match. Il aurait également interpellé personnellement le supporter et il n'y aurait pas eu de coup de tête. "J'ai baissé la tête de manière défensive pour protéger mon visage", a déclaré l'accusé au cours du procès.