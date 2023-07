Jason Lokilo quitte le Sparta Rotterdam

La saison dernière, Lokilo a été prêté à Istanbulspor. Il y a disputé seize matchs et marqué quatre fois. Avant cela, il avait disputé huit matchs officiels pour le Sparta Rotterdam.

À l'automne 2015, Lokilo, alors âgé de dix-sept ans a été l'objet d'un transfert controversé d'Anderlecht à Crystal Palace. Ce transfert est intervenu après une dispute entre son entourage et le RSCA. Un an plus tôt, il n'avait pas voulu signer de contrat professionnel, bien qu'Anderlecht et la famille de Lokilo aient signé un porte-fort à l'âge de 12 ans. En retour, Lokilo a reçu une formation (sportive), une éducation scolaire et une belle somme d'argent d'Anderlecht. Mais fin 2014, sa famille a exigé de meilleures conditions. Anderlecht est alors allé au tribunal, et a obtenu gain de cause.