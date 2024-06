Josip Stanisic prolonge jusqu'en 2029 au Bayern Munich

À 24 ans, Stanisic est un produit du centre de formation du Bayern, mais cette saison, il a été prêté au Bayer Leverkusen. Le Croate d'origine allemande a excellé sous la direction de Xabi Alonso, disputant 38 matchs, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives pour le surprenant champion de Bundesliga.

"Je suis heureux d'avoir pu signer un nouveau contrat avec le Bayern", a déclaré Stanisic sur le site du club. "Je suis reconnaissant envers Leverkusen, car j'y ai beaucoup appris, tant sur le terrain qu'en dehors. J'ai pu jouer de nombreux matchs et montrer ce dont je suis capable. Ma confiance en moi a grandi et je pense être un meilleur joueur. Mes objectifs sont clairs : tout donner pour le Bayern et remporter le plus de trophées possible. C'est agréable d'être de retour à la maison."