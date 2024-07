La Belgique perd trois places au classement FIFA et se classe désormais 6e

La Belgique a perdu trois places et se retrouve désormais 6e au classement FIFA après la mise à jour publiée par la fédération internationale de football jeudi, le premier après l'Euro 2024 et la Copa América. L'Espagne, sacrée championnat d'Europe, est la grande gagnante du top 10 mondial avec un gain de cinq rangs pour se retrouver sur le podium derrière l'Argentine et la France.

Après une défaite face à la Slovaquie (0-1), une victoire face à la Roumanie (2-0) et un partage face à l'Ukraine (0-0) dans le groupe E, les Diables Rouges de Domenico Tedesco ont été éliminés en huitièmes de finale de l'Euro 2024 par la France (0-1). Ils ont perdu 25.54 points et affichent un total de 1772.44. Les Diables connaissent ainsi leur plus mauvais classement depuis le 10 août 2017 lorsqu'ils occupaient la 9e place.

Entre septembre 2018 et le mars 2022, la Belgique a connu sa plus longue période en tant que première nation mondiale au classement FIFA. Les Belges avaient déjà occupé cette place entre novembre 2015 et mars 2016.