La fédération suédoise demande à ses clubs de respecter une minute de silence

De surcroît, la fédération demande aux clubs d'observer une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat. Il est aussi demandé de faire porter un brassard noir aux joueurs.

"Les activités du football suédois sont vastes et étendues et remplissent une fonction sociale importante. Le football suédois suivra les directives et les conseils des autorités nationales et, tant que les autorités n'émettront pas de nouvelles recommandations, les matchs en Suède se dérouleront comme prévu", écrit la fédération suédoise mardi sur son site internet. "Nous ne céderons pas à ceux qui utilisent des méthodes terroristes pour nous faire changer notre ordre social et notre vie quotidienne".