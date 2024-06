La Juventus recrute Douglas Luiz pour cinq ans

La Juventus a précisé qu'elle déboursera 50 millions d'euros, payable en quatre ans, pour s'attacher les services du joueur de 26 ans.

Douglas Luiz a été formé au Vasco da Gama. Il a été recruté en 2017 par Manchester City, qui l'a prêté dans la foulée à Gérone, où il est resté deux ans. En 2019, il a signé Aston Villa, avec qui il a totalisé 204 rencontres et 22 buts. Lors de la saison écoulée, il a contribué au beau parcours des 'Villans', quatrièmes de la Premier League et qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, avec 9 buts et 5 passes en championnat.