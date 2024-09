La Pro League lance son tender pour les droits médias pour la période 2025-2030

Le tender concerne les droits médias de cinq compétitions, à savoir la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League, la Crocky Cup, la Supercoupe et la Lotto Super League (la ligue féminine). Les droits sont divisés en huit lots dédiés à la diffusion en direct des matches, ce qui résulte en un total de 682 rencontres. Il s'agit de trois lots pour la Jupiler Pro League, exclusifs et non exclusifs, et d'un lot Challenger Pro League. Il y a également un lot pour la Croky Cup, la Supercoupe et la Lotto Super League. Le tender comprend également un lot supplémentaire qui se concentre sur les histoires qui ont lieu dans les coulisses et en dehors des terrains.

La nouveauté est une diffusion sur toutes les plateformes linéaires et/ou digitales. Par ailleurs, un nouveau magazine verra le jour le dimanche soir, consacré à la Jupiler Pro League, la Challenger Pro League et la Lotto Super League.