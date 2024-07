L'AC Milan recrute le défenseur serbe Strahinja Pavlovic, passé par le Cercle Bruges

Formé au Partizan Belgrade, Pavlovic a quitté le club serbe pour Monaco en 2020. Le club monégasque l'avait prêté six mois au Cercle Bruges entre janvier et juin 2021. Il avait alors disputé 12 rencontres pour les Brugeois avec 1 but et 1 assist au compteur.

Le défenseur central a ensuite été prêté à Bâle entre février et juin 2022 avant de quitter définitivement le Rocher pour rejoindre Salzbourg. Il a joué 71 matches pour le club autrichien, compilant 6 buts et 6 assists.