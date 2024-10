L'Ajax surprend Groningue avec deux buts tardifs, nouveau partage pour Lens

Davy Klaasen a mis l'Ajax aux commandes (21e, 1-0) et Jorg Schreuders a égalisé en deuxième période (70e, 1-1). Si les Amstellodamois se sont procurés un penalty juste ensuite, Branco van den Boomen a manqué sa tentative des 11 mètres (71e). Groningue a tenu le partage jusqu'à la fin du temps réglementaire mais Wout Weghorst (90e+1, 2-1) et Chuba Akpom (90e+4, 3-1) ont finalement offert la victoire à l'Ajax.

Godts a joué 84 minutes avant de recevoir un carton jaune. Il a été remplacé dans la foulée par Anton Gaaei.

Au classement, l'Ajax est 5e avec 13 points. Le PSV, leader, compte 24 points mais a joué deux rencontres de plus.

En France, le RC Lens de Will Still a signé un cinquième partage de suite en championnat sur la pelouse de Strasbourg (2-2), lors de la 7e journée de Ligue 1. Les Artésiens ont mené à deux reprises grâce à M'Bala Nzola (5e) puis Andy Diouf (44e) mais Abakar Sylla (18e) et Habib Diarra (60e) ont à chaque fois égalisé. Lens est 6e du championnat avec 11 points, huit de moins que le leader Monaco.