L'Ajax , Utrecht et Sittard débutent par une victoire

L'Ajax Amsterdam a débuté la saison par une victoire 1-0 face à Heerenveen. Titulaire, Mika Godts a distillé la passe décisive sur le but de Kristian Hlynsson (45e) avant de quitter la pelouse (73e).

Un but d'Ole Romeny (16e,1-0) a permis au FC Utrecht de s'imposer au détriment du PEC Zwolle. Chez les vainqueurs, Siebe Horemans et Alonzo Engwanda ont disputé l'intégralité du match, Matisse Didden (79e) est monté au jeu et Anthony Descotte est resté sur le banc. Coté visiteurs, Thierry Lutonda était titulaire et Dylan Mbayo est entré en cours de match (55e).

Sittard est allé s'imposer 0-2 au Go Ahead Eagle grâce à Alen Halilovic (57e, 0-1) et Makan Aiko (73e, 0-2). Mathis Suray (70e) et Thibo Baeten (79e) ont fait leur apparition sur le terrain pour l'équipe de Deventer. Chez les visiteurs, Shawn Adewoye a joué les 90 minutes tandis que Milan Robberechts est monté sur la pelouse tout à la fin (90e).

Il n'y a pas eu de but entre le Sparta et Heracles (0-0). Arno Verscheuren a été remplacé (81e) chez les Rotterdamois alors que Brian De Keersmaecker et Bryan Limbombe ont joué un match plein avec l'équipe d'Almelo.