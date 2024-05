L'ancien international ouest-allemand Karl-Heinz Schnellinger est décédé à l'âge de 85 ans

L'ancien footballeur international ouest-allemand Karl-Heinz Schnellinger est décédé lundi soir à l'âge de 85 ans. La famille de Schnellinger a confirmé la nouvelle à l'agence de presse allemande DPA mardi. Le défenseur avait accumulé 47 sélections avec l'équipe nationale d'Allemagne de l'Ouest entre les années 1958 et 1971.

Karl-Heinz Schnellinger a joué un rôle important dans les campagnes de l'Allemagne de l'Ouest en Coupe du monde en 1958, 1962, 1966 et 1970. Il a notamment inscrit son unique but en équipe nationale lors du mythique Italie-RFA de 1970. En demi-finale du Mondial Mexicain, l'Italie l'avait emporté 4-3 en prolongations. Schnellinger avait inscrit le but égalisateur (1-1) dans les arrêts de jeu de la rencontre pour forcer 30 minutes supplémentaires qui ont vu pas moins de cinq buts être inscrits.

En club, Schnellinger a joué pour le FC Cologne dans son pays (1958-1963), les équipes italiennes de Mantoue (1963-1964), de l'AS Rome (1964-1965) et de l'AC Milan (1965-1974), avant de revenir en Allemagne au Borussia Berlin (1974-1975). Il a notamment remporté la Coupe d'Europe des Clubs Champions (C1), ancêtre de la Ligue des Champions, en 1969 avec le Milan, ainsi que la Coupe des Vainqueurs de Coupe (C2) en 1968 et 1973.