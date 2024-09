L'Antwerp prend facilement la mesure de l'Union Saint-Gilloise

Les Anversois ont cru prendre l'avantage dès la première minute de jeu, avec un but de Gyrano Kerk, mais le VAR a poussé Lawrence Visser à revoir son jugement à cause d'une faute sur Noah Sadiki au départ de l'action.

L'Antwerp mettait la pression et au quart d'heure, c'est une frappe lourde de Jacob Ondrejka qui venait heurter le poteau d'Anthony Moris. Le Great Old manquait une nouvelle occasion de passer devant à la 28e quand Vincent Janssen ratait un penalty. Le Néerlandais tirait tout simplement à côté de la cage d'Anthony Moris.

Mais Janssen se rattrapait en seconde période en concluant, d'une demi-reprise de volée, une action anversoise bien menée (53e, 1-0). Quelques minutes plus tard, les choses se compliquaient pour l'Union avec l'exclusion de Kevin MacAllister pour excès de cartes jaunes (60e). L'Antwerp en profitait dans la foulée pour planter un deuxième but, via Tjaronn Chery. D'abord annulé, il était finalement validé après check du VAR et de Visser (62e).

Alessio Castro-Montes manquait une belle possibilité de relancer l'Union (74e), laquelle devait finalement s'avouer vaincue sans avoir réellement mis les Anversois en danger.