Le Bayern de Munich bute sur le bloc du Real Madrid en demi-finale aller

Le Bayern et le Real Madrid ont partagé l'enjeu 2-2 (mi-temps: 0-1) en demi-finale aller de la Ligue des Champions de football, mardi devant 75.000 spectateurs à l'Allianz Arena de Munich.

Le Real est sorti de son camp et a transpercé la défense du Bayern par Vinicius, sur une passe laser de Tony Kroos, l'ancien bavarois (0-1, 24e).

Thibaut Courtois était dans l'effectif du Real et s'est échauffé, en doublure d'Andriy Lunin déjà mis à l'oeuvre dès les premières minutes sur des essais de Sané et Kane. Le Bayern avait pris l'entrée de match à son compte. Le temps fort bavarois aura duré 20 minutes, marqué aussi en avant-match par un hommage à Franz Beckenbauer.

Un coup franc dangereux d'Harry Kane au-dessus (43e) ne remettait pas les compteurs à zéro avant la pause (0-1).

La seconde période voyait le Real faire travailler Neuer via Kroos (51e) avant l'égalisation du Bayern sur une frappe de Leroy Sané (1-1, 53e). Quatre minutes plus tard, Vazquez accrochait Musiala dans les 16m. Harry Kane convertissait le penalty (2-1, 57e) pour son 43e but en 43 matches pour le Bayern, dont 8 en Ligue des Champions.

Vinicius aura deux occasions d'égaliser mais Neuer sortait surtout un ballon chaud à la 79e. Ce n'était que partie remise. Vinicius faisait 2-2 (84e) sur un penalty commis par Kim sur Rodrygo.