Le Beerschot obtient les prêts de Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi d'Al-Ittihiad

Le Beerschot a obtenu les prêts jusqu'à la fin de la saison des Saoudiens Faisal Al-Ghamdi et Marwan Al-Sahafi en provenance d'Al-Ittihad, a communiqué le club saoudien dimanche sur X (anciennement Twitter).

Al-Ghamdi, 23 ans, est un milieu défensif qui a rejoint Al-Ittihad en septembre 2023. L'international saoudien (8 caps) a joué 31 rencontres la saison dernière avec 1 but et 1 assist au compteur.

Al-Sahafi, 20 ans, évolue au poste d'ailier et a participé à 39 matches, pour 2 buts et 2 assists, avec le club qui compte notamment dans ses rangs les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté.