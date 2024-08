Le Cercle Bruges en mauvaise posture en Europa League après une claque reçue à Molde

Le Cercle s'est fait surprendre dès la troisième minute avec un but du Norvégien Kristian Eriksen. Magnus Eikrem a enfoncé le clou un quart d'heure plus tard (18e) et Martin Linnes a tué le suspense après seulement une demi-heure de jeu (30e). L'addition aurait même pu être plus salée mais Emil Breivik raté un pénalty (86e) pour Molde.

Le match retour aura lieu le 15 août au Jan Breydel (20h00). Si les Brugeois parviennent à renverser leurs adversaires, ils seront qualifiés pour les barrages de la compétition et y affronteront les Croates du HNK Rijeka ou les Suédois du IF Elfsborg. S'ils échouent, ils disputeront les barrages de la Conference League.