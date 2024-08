Le Cercle a pris ses premiers points face au Beerschot

Le match de clôture de la troisième journée du championnat a vu le Cercle Bruges engranger son premier succès 4-1 au détriment du Beerschot avec des buts de Bruninho (10e), Kazeem Olaigbe (22e), Kevin Denkey (42e) et d'Abdoul Kader Ouattara (89e). Au classement, le Cercle est 11e (3 points) et le Beerschot 15e (1 point).

Après la défaite à Molde (3-0), Miron Muslic a replacé l'équipe qui a débuté le championnat à Westerlo à un pion près: Bruninho a été titularisé à la place d'Ouattara. Chez les Rats, Dirk Kuyt a donné leur première chance à Arjany Martha et Ewan Henderson, reléguant Marco Weymans et Tom Reyners sur le banc. Les Brugeois ont animé le début de rencontre et en ont directement retiré l'avantage grâce à Thibo Somers, qui a glissé astucieusement le ballon à Bruninho (10e, 1-0).

Gonflé à bloc, le Cercle a fait chauffer les gants de Davor Matijas. mais après avoir eu un superbe réflexe devant Denkey (21e), le gardien croate n'a rien pu faire sur une frappe à bout portant d'Olaigbe servi dans les seize mètres par Somers (22e, 2-0). Le Beerschot a donné l'impression de pouvoir sortir de ses problèmes lorsque Simion Michez a réduit le retard d'une frappe à distance (23e, 2-1) et que Charly Keita a eu l'occasion d'égaliser (33e). Mais c'était sans compter sur Denkey, auteur de son premier but de la saison d'une talonnade (42e, 3-1).