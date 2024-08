Le Club Bruges exclut 34 supporters pour leur geste raciste dimanche face au Standard

Avant le coup d'envoi de la rencontre dimanche, le Standard avait invité sur la pelouse liégeoise quelque 300 jeunes joueurs portant des masques rouges et blancs, dans une action antiraciste. Une partie des supporters brugeois ont réagi en effectuant le salut de Kühnen, une alternative au salut hitlérien souvent utilisée par le mouvement néonazi.

Lundi, le club était parvenu à identifier 24 auteurs présumés et avait soumis un dossier les concernant à la Chambre nationale pour la lutte contre la discrilmination et le racisme de l'URBSFA. Mardi, 10 "supporters" - comme l'a écrit le Club Bruges - supplémentaires ont été identifiés. Les 'Blauw-Zwart' ont dès lors décidé d'exclure immédiatement les 34 auteurs présumés. Ces derniers ne pourront donc plus assister aux matchs de leur équipe.