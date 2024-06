Le Danemark n'est pas déçu mais juge le match nul contre l'Angleterre "regrettable"

Le sélectionneur danois, Kasper Hjulmand, a exprimé sa satisfaction malgré le match nul 1-1 contre l'Angleterre à l'Euro 2024, regrettant néanmoins de ne pas avoir remporté la victoire. Les Danois ont montré une meilleure pression que les Anglais et une organisation plus solide, après un début de tournoi par un match nul 1-1 contre la Slovénie.

"Ce qui compte le plus pour moi, c'est que nous continuions à jouer de cette manière dans les prochains matchs. On peut gagner ou perdre, mais jouer ainsi est essentiel", a-t-il souligné.

"Nous ne sommes pas déçus, mais c'est regrettable. Il y avait une possibilité de l'emporter. Nous étions confiants et croyions en nos chances", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse après le match de jeudi.

Le superbe but de Morten Hjulmand a répondu à l'ouverture du score de Harry Kane. L'entraîneur a salué son buteur, bien que les deux portent le même nom de famille sans être parents. "Son intégration en équipe nationale montre qu'il est déterminé et sait ce que cela implique. Il ne ménage pas ses efforts et joue avec détermination", a déclaré Hjulmand.

Pierre-Emile Hojbjerg, élu homme du match, a également eu des mots élogieux pour son coéquipier après son premier but avec le Danemark. "C'est un excellent coéquipier, un joueur exceptionnel. Ce que j'apprécie chez lui, c'est son attitude et son approche du jeu."

Le Danemark conclura la phase de groupes mardi contre la Serbie, avec de bonnes chances de qualification pour les huitièmes de finale.