Le défenseur prometteur Antef Tsoungui prêté à OH Louvain

Tsoungui est passé par les équipes de jeunes de Chelsea et Brighton en Angleterre. En janvier 2023, il avait été prêté par les Seagulls à Lommel et avait joué cinq matchs de Challenger Pro League. Transféré à Feyenoord à l'été 2023, il a été prêté dans la foulée à Dordrecht, pensionnaire de deuxième division néerlandaise, avec qui il a joué 30 matchs la saison dernière.

"OHL est la bonne étape pour moi à ce stade de ma carrière. Le projet du club m'attire et je veux aussi faire mes preuves en Jupiler Pro League. L'équipe a très bien commencé le championnat, mais je pense que nous pouvons encore mieux faire. Mon objectif est d'être le plus performant possible cette saison. Personnellement, mais aussi avec l'équipe"

Après trois journées de championnat, OHL a inscrit 5 points. Les Universitaires reçoivent dimanche le Cercle Bruges (16h00).