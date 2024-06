Le gardien Matija Sarkic, formé à Anderlecht, est décédé à l'âge de 26 ans

Selon les médias monténégrins, Sarkic se serait senti mal dans son appartement à Budva, au Monténégro. Ses amis ont appelé l'ambulance, mais il est décédé vers 6h30 du matin.

Né en Angleterre, Sarkic a passé une partie de sa jeunesse en Belgique et a notamment joué durant une dizaine d'années dans les équipes de jeunes d'Anderlecht. A l'âge de 18 ans, il avait rejoint Aston Villa qui l'avait prêté dans différents clubs des divisions inférieures. Il avait ensuite signé à Wolverhampton en 2020 avant d'être prêté à Shrewsbury Town, Birmingham City et Stoke City. En août 2023, il s'est engagé avec Millwall, disputant 32 rencontres de Championship, la D2 anglaise, et une de FA Cup.