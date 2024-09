Le Japon et ses anciens Belgicains dominent la Chine 7-0

Avec des buts de Wataru Endo, Kaoru Mitoma et Junya Ito, le Japon a largement pris la mesure de la Chine (7-0) à l'occasion de son premier match des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Endo, ancien joueur de Saint-Trond, a rapidement ouvert la marque dans le premier quart d'heure pour les Japonais (12e, 1-0) alors qu'un but d'Hidemasa Morita a été annulé à la demi-heure (35e). L'ex-joueur de l'Union Saint-Gilloise, Kaoru Mitoma, a fait le break avant la pause (45e+2, 2-0).

Le dernier quart d'heure aura tourné à la correction pour la Chine avec des buts de Junya Ito, ex-Genk, (77e, 5-0), de Daizen Maeda (87e, 6-0) et de Takefusa Kubo (90e+5, 7-0).

Dans le groupe C de la confédération asiatique, le Japon prend la tête devant le Bahreïn, tous les deux avec trois points. L'Australie et la Chine sont aux deux dernières places du groupe alors que l'Arabie saoudite et l'Indonésie doivent encore s'affronter.

Les deux premières équipes de chaque groupe sont directement qualifiées pour le Mondial qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les équipes qui terminent 3e et 4e iront en barrages.