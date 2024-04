Le RFC Liège, vainqueur 1-2 au Club NXT, retrouve le top 6

A Roulers, le RFC Liège s'est imposé 1-2 face au Club NXT lors de la 29e journée de la Challenger Pro League, vendredi. Simultanément, Jong Genk et les Francs Borains ont partagé l'enjeu 1-1. Au classement, les Liégeois se hissent en 6e position avec 46 points, un de plus que Zulte Waregem, qui se déplace samedi à Dender, candidat à la montée (51 points, 2e). Genk (37 points) est 9e, le Club NXT (34) 10e et les Francs Borains (32) 13e.