Le RWDM enrôle l'attaquant français Gaëtan Robail

Formé à Arras, Robail a rejoint en juillet 2016 l'équipe B du Paris Saint-Germain, qui l'a prêté un an plus tard au Cercle Bruges. Après six mois en Belgique et seulement sept apparitions, il est parti à Valenciennes (44 matchs, 17 buts).

En juillet 2019, il a été transféré au RC Lens (24 matchs, 7 buts), qui l'a prêté à Guingamp en octobre 2020. De retour de Bretagne en janvier 2021, il a été renvoyé à Valenciennes (47 matchs, 4 buts). En fin de contrat avec Lens, il émigre à Athènes en juillet 2022. Avec les 'Sans Peur', Robail a disputé 56 matches de championnat, titulaire à 47 reprises, il a marqué 9 buts et délivré 7 passes décisives.