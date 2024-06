"Le rythme a fait la différence", pense Luciano Spalletti

"Notre rythme était trop inférieur au leur en première mi-temps", a indiqué Spalletti. "Et même au niveau individuel, il y avait un rythme différent, tout comme au niveau des duos. Malheureusement, le rythme et la fraicheur font toujours la différence. Pourtant, cette fois, contrairement au match précédent, j'ai changé des joueurs, je les ai fait récupérer. Mais la réponse a été la même. On voit qu'en ce moment, à cause de trop de conditionnements, nous n'arrivons pas à faire plus que cela. Il faut plus de rythme, plus de jambe, plus de continuité, plus de sacrifice. Nous ne sommes pas arrivés à cet Euro dans une condition exceptionnelle et faire cela avec ces températures, ce n'est pas facile."

Spalletti estime que le deuxième but, en début de seconde période, a "coupé les jambes" des Italiens. "Nous avons été peu percutants." Pour le sélectionneur italien, cette élimination précoce "donne des indications, parce qu'il faudra sûrement changer quelque chose. C'était une expérience où on pouvait certainement faire mieux, mais après, quand on trouve des équipes qui dribblent bien, il faut le faire aussi bien. Il y a la possibilité de construire quelque chose, mais il faut plus de temps. Je n'en ai pas eu beaucoup. Quelques matchs de plus pouvaient m'aider", a indiqué Spalletti, nommé en septembre dernier après le départ de Roberto Mancini. "La responsabilité est toujours de l'entraîneur. Je parlerai avec le président de la fédération et on verra ce qui se dira", a conclu l'ancien entraîneur de Naples.