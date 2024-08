Le Standard battu 2 à 0 à Oud-Heverlee Louvain qui reste invaincu en championnat

Les Louvanistes ont ouvert la marque par l'entremise du milieu de terrain ivorien Konan N'dri d'une belle frappe à la 32e minute de jeu ponctuant quelques minutes de franche domination d'OHL. Grièvement blessé la semaine dernière, Ewoud Pletinckx (fracture du tibia) avait été remplacé par Ominami et Schrijvers avait débuté au détriment de Banzuzi.

OHL reste ainsi invaincu avec une 2e victoire au compteur (pour quatre matches nuls) et un bilan de 10/18 qui place les Louvanistes à la 5e place à une unité de Dender seul en tête pour le moment.

Si Ngoy suppléait l'absence de Hautekiet, blessé, le Standard n'a pu réellement mettre en péril l'organisation défensive d'Oud-Heverlee Louvain.

Vainqueur du Beerschot (1-0) la semaine dernière, le Standard ne parvenait toujours pas, à la reprise, à inquiéter OHL qui en profitait pour doubler la mise par le Japonais Takuma Ominami, précisément, à la 63e. Une déviation de la tête sur un coup de coin de Maziz avait réussi à tromper Matthieu Epolo, le gardien du Standard.

Les Liégeois ne parviennent toujours pas à trouver le chemin des filets et naviguent à la 9e place avec 8 unités (et deux buts marqués) en six rencontres.