Le Sturm Graz acquiert Dimitri Lavalée à titre défintif

"Rejoindre Graz s'est révélé être une excellente décision", a réagi Lavalée, cité dans le communiqué. "Je me sens bien ici et je suis content de pouvoir rester. Cette équipe peut réaliser de grandes choses dans les années à venir mais je pense avant tout à cette fin de saison où nous avons encore deux objectifs."

Lavalée, 27 ans, a joué 29 rencontres, inscrivant deux buts, pour le Sturm Graz qui occupe la tête des playoffs du championnat autrichien avec 38 points, trois de plus que Salzbourg, deuxième, avant le duel entre les deux équipes dimanche. Le Sturm Graz jouera aussi la finale de la Coupe d'Autriche contre le Rapid Vienne mercredi.

Le défenseur a été formé au Standard et a fait ses débuts professionnels lors d'un prêt au MVV Maastricht en 2018. Il a quitté le Standard en juillet 2020 pour Mayence mais est revenu en Belgique six mois plus tard, à Saint-Trond, avant de rejoindre Malines à l'été 2022.